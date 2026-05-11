True crime protagonista a Radio Onda Ligure, Stefano Nazzi si racconta in radio

Intervista da non perdere oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure per gli appassionati di True Crime.

L’ospite di oggi sarà Stefano Nazzi, il giornalista milanese diventato popolarissimo negli ultimi anni come autore e conduttore del podcast “Indagini”, da tempo ai primi posti delle classifiche di Spotify, e della trasmissione di Rai 3 “Il Caso”.

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, nitore, ricerca per il racconto. Le indagini – appunto - attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media.

L’intervista di oggi sarà un occasione per presentare lo spettacolo “Indagini Live 2006” che questa sera lo vedrà protagonista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Accanto a Stefano Nazzi si conferma la squadra composta da Marco Iacomelli (regia), Massimiliano Perticari (regia associata) e Stefano Tumiati (musiche).



L’intervista andrà in onda alle 16:45 nel corso del programma “Liguria in onda” condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.