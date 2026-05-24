Elezioni comunali a Zuccarello, alle 12 affluenza al 9.42%

9.42%. Questa la percentuale dei votanti alle 12 nell'unica sezione per le elezioni comunali di Zuccarello.

Quasi 7 punti percentuali in meno rispetto al 2020 quando si era attestata al 16.29%.

A ricandidarsi alla carica di Sindaco per il terzo mandato consecutivo Claudio Paliotto con la lista "Uniti per Zuccarello. Collaborazione e Sviluppo". Al suo fianco il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici uscente Luca Gardella, insieme a Elisabetta Bellani, Walter Biagiotti, Serena Capponi, Fabrizio Nattero, Gabriele Peluffo e Piero Zangani.

A sfidarlo la lista civica "Insieme per Zuccarello" guidata dal candidato sindaco Gaetano Ferrara affiancato da Bruno Barbieri, Flavio Cinghia, Andrea Scarrone, Michela Imbesi, Giacomo Bruzzone, Alessandro Panizza e Roberto Fontani.

A candidarsi anche Valerio Favi con la lista targata "Forza Nuova" insieme ai candidati alla carica di consiglieri Nicolò Bertone, Angelo Besagno, Salvatore Milone, Antonio Gaudenzio Burattin, Maurizio Settimi, Paola Turtorio, Matteo Uleri.

Le urne saranno aperte oggi, domenica 24 maggio fino alle 23.00 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7.00 alle 15.00.