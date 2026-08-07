Savona, tubature dell'acquedotto vecchie di 80 anni, saranno sostituite in via Mistrangelo e viale Dante Alighieri

Prima il sottosuolo, poi le nuove vie. Il Comune approfittare dei cantieri di riqualificazione di via Mistrangelo e del Priamar per sostituire le vecchie condotte dell'acquedotto, alcune delle quali risalgono agli anni Quaranta, evitando così di dover rompere in futuro le nuove pavimentazioni.

La Giunta ha infatti approvato il via libera agli interventi di rinnovo della rete idrica in via Mistrangelo e in viale Dante Alighieri, nei giardini adiacenti alla Fortezza del Priamar. I lavori saranno eseguiti da Ireti in concomitanza con i cantieri già programmati dal Comune per la riqualificazione degli spazi pubblici, evitando così futuri scavi sulle nuove pavimentazioni.

L'obiettivo è di sostituire le condotte ormai obsolete. Nel dettaglio, in via Mistrangelo sarà completamente rinnovata la rete dell'acquedotto nel tratto compreso tra piazza Diaz e via Paleocapa. La vecchia tubazione in ghisa grigia, risalente agli anni Quaranta, sarà sostituita con una nuova condotta in ghisa sferoidale DN 200, comprensiva del rifacimento e del ricollegamento di tutte le derivazioni d'utenza, comprese quelle di via Rossello. L'investimento previsto è di circa 93.780 euro (più Iva). Per via Rossello, invece, non sono previsti interventi sulla rete idrica poiché la condotta, rinnovata negli anni Ottanta, non presenta particolari criticità.

Interventi anche nell'area del Priamar, dove sarà sostituito un tratto della condotta di viale Dante Alighieri, lungo circa 75 metri, e la rete interna ai giardini del Prolungamento, con la posa di circa 252 metri di nuova tubazione in polietilene ad alta densità, comprensiva dei collegamenti alla rete esistente e del rifacimento delle derivazioni d'utenza. Il costo stimato dell'intervento è di circa 92.680 euro (più Iva) le opere idrauliche saranno eseguite da Ireti, mentre gli scavi, i reinterri e i ripristini resteranno a carico dell'amministrazione comunale, in modo da coordinare gli interventi con i lavori di riqualificazione già in programma.