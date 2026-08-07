Varazze: sospensiva dei lavori di Piazza Vittorio Veneto, il Tar rigetta il ricorso

È stato rigettato il ricorso di una coppia di privati sulla sospensiva dei lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Varazze.

Questa la decisione del giudice del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nell'udienza dello scorso 5 agosto.

Il Tar si è quindi pronunciato sulla domanda cautelare dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotte sia dall'avvocato dei privati che dell'amministrazione comunale.

La decisione del Tar consente quindi la ripresa del cantiere, che dovrà ora essere programmata dall'amministrazione comunale insieme alla direzione lavori e all'impresa appaltatrice.

"Il fermo del cantiere disposto nelle scorse settimane ha inevitabilmente inciso sull'organizzazione dell'intervento e sul cronoprogramma dei lavori. La ripartenza dovrà pertanto essere concordata con l'impresa esecutrice, anche alla luce del particolare periodo dell'anno, nel quale la disponibilità delle maestranze e l'organizzazione delle lavorazioni richiedono una nuova pianificazione –. commenta il sindaco Luigi Pierfederici – È doveroso evidenziare che i rallentamenti registrati nell'esecuzione dell'opera non sono imputabili all'operato dell'Amministrazione Comunale, ma rappresentano una diretta conseguenza del procedimento cautelare che ha determinato la temporanea sospensione del cantiere. Ciò, naturalmente, nel pieno rispetto del diritto dei cittadini di ricorrere alla giustizia amministrativa, diritto garantito dal nostro ordinamento".

Il Tar, con questa ordinanza, non si è ancora pronunciato sul merito del ricorso, ma esclusivamente sulla richiesta di sospendere i lavori in via cautelare. Il 28 ottobre ci sarà l'udienza pubblica, nella quale il Tribunale esaminerà nel merito tutte le questioni sollevate dalle parti.

"L'amministrazione comunale accoglie con soddisfazione questa decisione, che consente di riprendere il percorso di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto, un intervento importante per il futuro della città e per la valorizzazione di uno dei suoi spazi pubblici più significativi", conclude il sindaco.

I lavori dovrebbero ripartire all'inizio di settembre. Il ricorso era stato presentato sull'annullamento del progetto varazzino.