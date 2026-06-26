Savona consegna ufficiale della Bandiera Blu 2026 per le Fornaci e la Darsena

Si è svolta nella mattinata di oggi, nella cornice della Sala Rossa del Comune, la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale, istituito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) Italia, è stato conferito anche quest'anno al Comune di Savona, premiando l'eccellenza della spiaggia delle Fornaci e l'efficienza dei servizi dell'approdo turistico della Vecchia Darsena.

Il programma Bandiera Blu non è solo un marchio di qualità estetica, ma un percorso virtuoso volto a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree costiere. L'obiettivo è mettere a sistema la perfetta conciliazione tra turismo e tutela dell'ambiente, attraverso il raggiungimento di standard elevatissimi in quattro macro-aree: qualità delle acque di balneazione, servizi di soccorso e sicurezza, gestione ambientale del territorio, iniziative di educazione e sensibilizzazione ecologica

Si è svolta nella mattinata di oggi, nella cornice della Sala Rossa del Comune, la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale, istituito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) Italia, è stato conferito anche quest'anno al Comune di Savona, premiando l'eccellenza della spiaggia delle Fornaci e l'efficienza dei servizi dell'approdo turistico della Vecchia Darsena.

Il programma Bandiera Blu non è solo un marchio di qualità estetica, ma un percorso virtuoso volto a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree costiere. L'obiettivo è mettere a sistema la perfetta conciliazione tra turismo e tutela dell'ambiente, attraverso il raggiungimento di standard elevatissimi in quattro macro-aree: qualità delle acque di balneazione, servizi di soccorso e sicurezza, gestione ambientale del territorio, iniziative di educazione e sensibilizzazione ecologica.

La mattinata ha offerto lo spazio per tracciare un bilancio delle attività ambientali e sociali del territorio. Diverse associazioni locali sono intervenute per presentare i risultati del lavoro svolto nell'ultimo anno in sinergia con l’Amministrazione comunale:

Guardia Marina Nazionale: ha illustrato i progetti educativi portati avanti nelle scuole per sensibilizzare gli studenti al rispetto del mare.

Lega del Cane: ha condiviso l'esperienza che ha visto collaborare attivamente i volontari dell'associazione con i ragazzi dei plessi scolastici cittadini.

Assonautica e Plastic Free: hanno raccontato il successo delle iniziative congiunte di beach cleaning (pulizia delle spiagge) e cura degli arenili, fondamentali per il decoro urbano e marino.

Un momento di particolare rilievo è stato l'intervento di Enrico Schiappapietra, presidente dell’Associazione Bagni Marini, il quale ha ricordato il valore del progetto dello "Scaletto Senza Scalini". L'iniziativa di alta valenza sociale, che permette l'accesso al mare in totale autonomia e sicurezza alle persone con disabilità, sarà attiva anche per la stagione 2026 grazie alla rinnovata collaborazione tra il Comune di Savona e la cooperativa sociale Il Faggio.

Soddisfazione espressa dall'assessore alla transizione ecologica Barbara Pasquali, che ha sottolineato l'importanza della cooperazione territoriale:

“L’ottenimento della Bandiera Blu non è un traguardo singolo, ma il risultato di un grande lavoro di squadra. L’Amministrazione comunale ha operato in stretta sinergia con i Bagni Marini, l’Autorità di Sistema Portuale e tutte le associazioni che si occupano di ambiente. Questa mattina alcune di queste realtà hanno dimostrato concretamente lo straordinario lavoro fatto sul campo. Un ringraziamento sentito va anche agli uffici comunali per la dedizione dimostrata e per quanto si accingono a fare in vista del prossimo anno”.. Diverse associazioni locali sono intervenute per presentare i risultati del lavoro svolto nell'ultimo anno in sinergia con l’Amministrazione comunale:

Guardia Marina Nazionale: ha illustrato i progetti educativi portati avanti nelle scuole per sensibilizzare gli studenti al rispetto del mare.

Lega del Cane: ha condiviso l'esperienza che ha visto collaborare attivamente i volontari dell'associazione con i ragazzi dei plessi scolastici cittadini.

Assonautica e Plastic Free: hanno raccontato il successo delle iniziative congiunte di beach cleaning (pulizia delle spiagge) e cura degli arenili, fondamentali per il decoro urbano e marino.

Un momento di particolare rilievo è stato l'intervento di Enrico Schiappapietra, presidente dell’Associazione Bagni Marini, il quale ha ricordato il valore del progetto dello "Scaletto Senza Scalini". L'iniziativa di alta valenza sociale, che permette l'accesso al mare in totale autonomia e sicurezza alle persone con disabilità, sarà attiva anche per la stagione 2026 grazie alla rinnovata collaborazione tra il Comune di Savona e la cooperativa sociale Il Faggio.

Soddisfazione espressa dall'assessore alla transizione ecologica Barbara Pasquali, che ha sottolineato l'importanza della cooperazione territoriale:

“L’ottenimento della Bandiera Blu non è un traguardo singolo, ma il risultato di un grande lavoro di squadra. L’Amministrazione comunale ha operato in stretta sinergia con i Bagni Marini, l’Autorità di Sistema Portuale e tutte le associazioni che si occupano di ambiente. Questa mattina alcune di queste realtà hanno dimostrato concretamente lo straordinario lavoro fatto sul campo. Un ringraziamento sentito va anche agli uffici comunali per la dedizione dimostrata e per quanto si accingono a fare in vista del prossimo anno”.