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Cronaca | 25 giugno 2026, 21:52

Tragedia in A6, motociclista perde la vita tra Ceva e Millesimo

L’intervento è stato gestito dalla centrale operativa del 118 di Cuneo. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa e le forze dell’ordine

Tragedia in A6, motociclista perde la vita tra Ceva e Millesimo

Tragedia nella serata lungo l’autostrada A6, al chilometro 96+800 tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Un motociclista di circa 40 anni ha perso la vita dopo essere caduto per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.30 e sul posto si è attivata rapidamente la macchina dei soccorsi. La centrale operativa del 118 di Cuneo ha coordinato l’intervento, inviando un’ambulanza della Croce Rossa di Millesimo.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Graziano De Valle

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