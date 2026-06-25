Tragedia in A6, motociclista perde la vita tra Ceva e Millesimo

Tragedia nella serata lungo l’autostrada A6, al chilometro 96+800 tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Un motociclista di circa 40 anni ha perso la vita dopo essere caduto per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.30 e sul posto si è attivata rapidamente la macchina dei soccorsi. La centrale operativa del 118 di Cuneo ha coordinato l’intervento, inviando un’ambulanza della Croce Rossa di Millesimo.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine.