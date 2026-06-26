La Diocesi di Savona-Noli lancia il progetto "Francesco: 800 anni... e non sentirli"

In collaborazione con gli Ordini dei Frati Minori e dei Frati Minori Cappuccini l'ambito pastorale Formazione e Annuncio e quello della Cultura e Bellezza della Diocesi di Savona-Noli propongo alle scuole il progetto "Francesco: 800 anni... e non sentirli".

L'iniziativa spazia dalla letteratura alla storia medievale, dall'ecologia integrale alla pace, dalla nonviolenza alla fraternità universale, dall'educazione al rispetto della natura alla contemplazione del creato. Le tematiche saranno affrontate dagli alunni mediante percorsi adatti alle loro età e coincidenti con gli intenti di cittadinanza attiva perseguiti dalle istituzioni scolastiche.

Alcuni degli obiettivi sono educare all'ecologia integrale, favorire l'inclusione sociale, sviluppare la cittadinanza attiva, conoscere le tappe fondamentali della vita di san Francesco d’Assisi e le fonti letterarie, riconoscere l'iconografia e i simboli della tradizione francescana, fruire del patrimonio storico artistico del territorio.

I partecipanti potranno ascoltare testimonianze, svolgere laboratori, partecipare ad eventi di piazza e concorsi artistici. Il progetto prevede incontri e attività soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico ma può comprendere anche tempi più lunghi. Per prenotazioni e informazioni occorre scrivere a sanfrancescoprogettosv@gmail.com.

"Il 4 ottobre si celebreranno gli ottocento anni dalla morte di Francesco d'Assisi. È un anno giubilare che crediamo possa essere per tutti un'occasione propizia, al fine di scoprire più approfonditamente questa figura così ricca dal punto di vista storico, letterario e spirituale", scrive il vescovo Calogero Marino in una lettera pastorale ai dirigenti scolastici.

"La Diocesi di Savona-Noli intende offrire la propria disponibilità per incontrare docenti, studenti, alunni, allo scopo di condividere insieme con i Francescani la ricchezza e l'unicità della storia del patrono d'Italia - aggiunge - Crediamo possa essere una preziosa opportunità per affrontare questioni e sfide che risultano ancora attualissime nella nostra società, attraverso itinerari educativo didattici adatti ad ogni ordine di scuola."