Ancora forte ondata di calore, temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi

Ancora bel tempo e stabilità imperanti per più giorni a causa dell'esteso e forte anticiclone su tutto il Mediterraneo in consolidamento durante il weekend. 38-40°C in pianura con tempo afoso ad aumentare il disagio bioclimatico. Attenzione quindi ad evitare le ore più assolate della giornata, ad utilizzare cappelli e creme protettive.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 26 fino a mercoledì 1 luglio

Alta pressione in spolvero con caldo afoso, Cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio soprattutto a ridosso dei rilievi. Possibili temporali nelle aree limitrofe ai rilievi. Attenzione a questi fenomeni in quanto potrebbero essere localmente di forte intensità e repentini.

Termometro in pianura con massime tra 39-40°C e minime tra 22-25°C in pianura. Al mare massime 32-33°C quindi temperature più accettabili e minime tra 25 e 26°C.

Ventilazione assente il mattino, tranne che i regimi di brezza di valle e marini. Il pomeriggio venti che potrebbero essere più intensi con raffiche nelle celle temporalesche attive, tardo-pomeridiane e serali.

Da giovedì 2 luglio

Termometro finalmente in discesa

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Previsioni Nord-Ovest

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Cuneo

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Savona

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