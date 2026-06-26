 / Attualità

Attualità | 26 giugno 2026, 12:56

Passaggio di Consegne al Rotary Club Albenga, Roberta Morandi nuova presidente

Passaggio di Consegne al Rotary Club Albenga, Roberta Morandi nuova presidente

Ci sono serate che vanno oltre il semplice protocollo. Serate che raccontano una storia fatta di amicizia, dedizione e valori condivisi. Il tradizionale Passaggio delle Consegne del Rotary Club Albenga, ospitato nella splendida cornice del Bistrot Rattopenugo nel cuore del centro storico di Albenga, è stato proprio questo: un momento intenso, ricco di emozioni e di significato.

Un passaggio di testimone che rappresenta la continuità di un impegno silenzioso ma concreto verso il territorio e verso chi ha più bisogno. Perché il Rotary non è soltanto un'associazione: è una famiglia unita dalla volontà di servire gli altri, mettendo a disposizione tempo, competenze e cuore.

A rappresentare il Presidente uscente, Dott. Luigi Scola, impossibilitato a partecipare alla cerimonia, è stato il Past President Dott. Massimo Caratozzolo, che ha ufficialmente consegnato il collare presidenziale alla nuova Presidente, Dott.ssa Roberta Morandi.

A lei va il più sincero augurio di vivere un anno rotariano ricco di entusiasmo, progetti e soddisfazioni, nella certezza che saprà guidare il Club con sensibilità, competenza e spirito di servizio.

Ad affiancarla sarà un direttivo composto da persone che hanno scelto di mettersi a disposizione del Club con passione e senso di responsabilità:

Annamaria Rebuttato, Vicepresidente;

Alessandra Brandone, Presidente Incoming;

Sabrina Ciocca, Segretaria;

Silvio Auxilia, Tesoriere;

Davide Bertoglio, Prefetto;

Angelo Parolini e Vincenzo Navarra, Consiglieri.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il conferimento della Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana, a quattro soci che, con il loro impegno costante, la loro disponibilità e il loro esempio, hanno incarnato pienamente i valori del Rotary.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a: Davide Bertoglio; Maria Federica Crotti; Raffaella Ferrando; Annamaria Rebuttato.

La Paul Harris Fellow non è soltanto una medaglia: è il simbolo di un percorso fatto di altruismo, servizio e dedizione. È il modo con cui il Rotary dice "grazie" a chi, spesso lontano dai riflettori, sceglie ogni giorno di fare la differenza per gli altri.

La serata si è conclusa tra sorrisi, applausi e abbracci, con la consapevolezza che ogni passaggio di consegne non rappresenta una fine, ma un nuovo inizio. Un nuovo capitolo scritto da persone che condividono un ideale comune: lasciare il mondo, e la propria comunità, un po' migliore di come l'hanno trovata.

Buon anno rotariano alla Presidente Roberta Morandi e a tutto il nuovo Direttivo. Che sia un anno ricco di amicizia, di service e di risultati concreti, nel segno del motto che da sempre guida ogni rotariano: "Servire al di sopra di ogni interesse personale." 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium