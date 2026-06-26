Passaggio di Consegne al Rotary Club Albenga, Roberta Morandi nuova presidente

Ci sono serate che vanno oltre il semplice protocollo. Serate che raccontano una storia fatta di amicizia, dedizione e valori condivisi. Il tradizionale Passaggio delle Consegne del Rotary Club Albenga, ospitato nella splendida cornice del Bistrot Rattopenugo nel cuore del centro storico di Albenga, è stato proprio questo: un momento intenso, ricco di emozioni e di significato.

Un passaggio di testimone che rappresenta la continuità di un impegno silenzioso ma concreto verso il territorio e verso chi ha più bisogno. Perché il Rotary non è soltanto un'associazione: è una famiglia unita dalla volontà di servire gli altri, mettendo a disposizione tempo, competenze e cuore.

A rappresentare il Presidente uscente, Dott. Luigi Scola, impossibilitato a partecipare alla cerimonia, è stato il Past President Dott. Massimo Caratozzolo, che ha ufficialmente consegnato il collare presidenziale alla nuova Presidente, Dott.ssa Roberta Morandi.

A lei va il più sincero augurio di vivere un anno rotariano ricco di entusiasmo, progetti e soddisfazioni, nella certezza che saprà guidare il Club con sensibilità, competenza e spirito di servizio.

Ad affiancarla sarà un direttivo composto da persone che hanno scelto di mettersi a disposizione del Club con passione e senso di responsabilità:

Annamaria Rebuttato, Vicepresidente;

Alessandra Brandone, Presidente Incoming;

Sabrina Ciocca, Segretaria;

Silvio Auxilia, Tesoriere;

Davide Bertoglio, Prefetto;

Angelo Parolini e Vincenzo Navarra, Consiglieri.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il conferimento della Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana, a quattro soci che, con il loro impegno costante, la loro disponibilità e il loro esempio, hanno incarnato pienamente i valori del Rotary.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a: Davide Bertoglio; Maria Federica Crotti; Raffaella Ferrando; Annamaria Rebuttato.

La Paul Harris Fellow non è soltanto una medaglia: è il simbolo di un percorso fatto di altruismo, servizio e dedizione. È il modo con cui il Rotary dice "grazie" a chi, spesso lontano dai riflettori, sceglie ogni giorno di fare la differenza per gli altri.

La serata si è conclusa tra sorrisi, applausi e abbracci, con la consapevolezza che ogni passaggio di consegne non rappresenta una fine, ma un nuovo inizio. Un nuovo capitolo scritto da persone che condividono un ideale comune: lasciare il mondo, e la propria comunità, un po' migliore di come l'hanno trovata.

Buon anno rotariano alla Presidente Roberta Morandi e a tutto il nuovo Direttivo. Che sia un anno ricco di amicizia, di service e di risultati concreti, nel segno del motto che da sempre guida ogni rotariano: "Servire al di sopra di ogni interesse personale."