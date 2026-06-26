Savona, spacca la porta antipanico e ruba monete e un monopattino ai Bagni Marinella: identificato

I ladri continuano a colpire nei Bagni Marinella di Savona dopo i furti e danni del maggio del 2025.

Questa notte intorno alle 2.00 un uomo ha spaccato la porta antipanico dello stabilimento balneare, si è intrufolato all'interno e ha rubato un monopattino e qualche moneta.

Il ladro è stato immortalato dalle telecamere ed identificato dalla polizia.

"Mi sono dovuta alzare di corsa, raggiungere i bagni e aspettare l'arrivo della polizia, che fortunatamente è riuscita a identificare il responsabile - ha raccontato la titolare Katiuscia Sterzati - Fa rabbia e amarezza vedere tanto lavoro e sacrificio messi a rischio da chi non ha alcun rispetto per il lavoro degli altri. Per rubare un monopattino e pochi euro si provocano danni e si costringono le persone a passare notti insonni dopo giornate di lavoro massacranti. Spero che chi ha commesso questo gesto risponda delle proprie azioni".

Lo scorso anno un ladro aveva sfondato la vetrata, era entrato nell'attività e aveva portato via il fondo cassa, un IPad e anche in quell'occasione un monopattino.

Due anni prima avevano dovuto far fronte a 5mila euro di spese tra refurtiva e danni.