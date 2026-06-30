Vado Ligure, proseguono i lavori del nuovo parco giochi di Segno

Proseguono a Vado Ligure i lavori per la realizzazione del nuovo parco giochi di Segno, uno degli interventi inseriti nel piano con cui il Comune di Vado Ligure punta a riqualificare le aree dedicate ai bambini e alle famiglie su tutto il territorio comunale.



L'opera, finanziata interamente con 360 mila euro di risorse comunali, permetterà di restituire alla comunità uno spazio completamente rinnovato, progettato per essere moderno, sicuro e inclusivo. Il nuovo parco sarà dotato di attrezzature ludiche di nuova generazione, pavimentazioni antitrauma, zone d'ombra, percorsi accessibili e aree pensate per favorire l'incontro e la socializzazione.

Particolare attenzione è stata posta all’accessibilità: grazie alla conformazione su tre livelli collegati tra loro, il parco sarà pienamente fruibile anche da persone con disabilità o difficoltà motorie.



L'intervento di Segno rappresenta uno dei tasselli di un programma più ampio che l'amministrazione sta portando avanti con l'obiettivo di migliorare parchi e aree gioco su tutto il territorio comunale, dedicando particolare attenzione anche alle frazioni.



Conclusi i lavori di Segno, il piano proseguirà con il progetto dei Griffi, già finanziato e pronto per l'avvio delle procedure di affidamento. Parallelamente è in corso la progettazione del nuovo parco di San Genesio, mentre in una fase successiva saranno sviluppati anche gli interventi previsti nell'area di via Caviglia alla Valle di Vado e a Bossarino.



"Stiamo portando avanti un programma concreto di investimenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie – sottolinea il sindaco Fabio Gilardi – Vogliamo che ogni quartiere e ogni frazione possano contare su spazi di qualità, sicuri, inclusivi e capaci di diventare punti di riferimento per la vita della comunità".



Con questo intervento il Comune conferma l'impegno nella valorizzazione degli spazi pubblici dedicati all'infanzia, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie e rendere Vado Ligure sempre più attenta alle esigenze dei bambini e delle comunità locali.