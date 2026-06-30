Ceriale, al via "Palco d'autore e gourmet" la conduttrice televisiva e autrice Tessa Gelisio inaugura la rassegna con il libro sui “Green jobs”

Prende il via giovedì 2 luglio alle 21 in piazza della Vittoria, il primo appuntamento di "Palco d'Autore e Gourmet", il nuovo format culturale ideato e curato da Renata Cantamessa – Fata Zucchina, inserito nel cartellone del Ceriale Summer Festival.

Ad inaugurare la rassegna sarà Tessa Gelisio, conduttrice e autrice televisiva, scrittrice, divulgatrice ambientale e presidente dell'associazione forPlanet Onlus, che presenterà il suo libro "Green Jobs - Come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro" (Edizioni Ambiente, 2024).

L'incontro accompagnerà il pubblico alla scoperta delle professioni che stanno nascendo grazie alla rivoluzione green e tecnologica: dall'accompagnatore di trekking all'analista ESG, dal bioarchitetto all'installatore fotovoltaico, fino agli specialisti della sostenibilità, dell'economia circolare e dell'ecodesign. Un'occasione per comprendere come la transizione ecologica e l'intelligenza artificiale stiano trasformando il mercato del lavoro, creando nuove opportunità e modificando profondamente molte professioni tradizionali.

"Palco d'Autore e Gourmet" rappresenta una vera e propria "rassegna nella rassegna" all'interno del Ceriale Summer Festival. Nato dall'evoluzione del precedente "Palco Gourmet", il progetto amplia la propria proposta affiancando agli appuntamenti dedicati al gusto incontri con autori, divulgatori e protagonisti del mondo della cultura, dell'attualità e della sostenibilità.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Assessorato alle Manifestazioni e alla Cultura del Comune di Ceriale e con la Biblioteca Civica "Agostino Sasso", oltre a inserirsi nel percorso di valorizzazione congiunta tra Liguria e Piemonte promosso insieme all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tutti gli incontri della rassegna saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale VisitCeriale, con l'obiettivo di ampliare la partecipazione del pubblico e promuovere i contenuti del festival anche oltre i confini del territorio.

"Con "Palco d'Autore e Gourmet" inauguriamo uno spazio interamente dedicato alla cultura, al dialogo e alla divulgazione, capace di arricchire ulteriormente il programma del Ceriale Summer Festival - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. Aprire la rassegna con Tessa Gelisio significa offrire al pubblico un incontro di grande attualità su temi che riguardano il futuro del lavoro, dell'ambiente e dell'innovazione. Vogliamo proporre un'estate che sappia coniugare spettacolo e contenuti di qualità, rendendo questi appuntamenti accessibili anche a chi ci seguirà attraverso la diretta streaming sulla pagina VisitCeriale".