Tregua dal caldo in arrivo, ma attenzione ai temporali: rischio grandinate tra pomeriggio e sera

Dopo giorni caratterizzati da caldo intenso, arriva una fase di cambiamento sul fronte meteorologico. La tregua coinciderà con l’ingresso di correnti più fresche da nord che porteranno valori termici più consoni al periodo.

A delineare lo scenario è MeteoValbormida, community locale seguita da ventimila appassionati e attenta all’evoluzione del tempo sul territorio. Secondo le previsioni diffuse dal gruppo, la giornata di oggi sarà caratterizzata da una variabilità crescente: "Il cielo resterà in parte soleggiato, ma nel pomeriggio e in serata aumenterà il rischio di fenomeni temporaleschi".

“Il passaggio più delicato è atteso indicativamente tra le 15.30 e le 18.30, quando un nucleo temporalesco potrebbe svilupparsi con maggiore energia. Il nucleo temporalesco potrebbe essere attivo fin sulla costa – spiegano da MeteoValbormida – con locali grandinate e venti sostenuti. A seguire arriverà aria più fresca”.

"La fase di cambiamento, secondo gli esperti della community, dovrebbe completarsi tra la notte di mercoledì e giovedì, con l’ingresso delle correnti settentrionali. Non si tratterà di un crollo termico, ma di un ridimensionamento del caldo: le temperature resteranno estive, ma più vicine alle medie stagionali".

L’invito resta quello alla prudenza nelle ore del possibile passaggio temporalesco, soprattutto per chi si troverà all’aperto o in prossimità di aree esposte a raffiche e grandinate.