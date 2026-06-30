Musica sacra per celebrare gli 800 anni di San Francesco: doppio concerto tra Varazze e Pietra Ligure

n occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il Coro Polifonico Pietrese, insieme al Consort Scintille di Musica, propone un significativo percorso musicale attraverso due concerti dedicati alla musica sacra.

Il programma prevede l’esecuzione di composizioni realizzate interamente da musicisti appartenenti all’Ordine dei Frati Minori Conventuali, tra i quali Baldrati, Martini, Porta, Mortaro, Colombano e Mondondone. Un repertorio di grande valore storico e spirituale, pensato per rendere omaggio alla figura del Santo di Assisi attraverso il linguaggio universale della musica.

Il primo appuntamento è in programma sabato 11 luglio alle ore 21.15 nella chiesa di San Domenico a Varazze. Il secondo concerto si terrà domenica 12 luglio alle ore 21.30 presso il Santuario Nostra Signora del Soccorso di Pietra Ligure.

A guidare coro e ensemble sarà il maestro Paolo Gazzano, direttore dell’iniziativa, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale capace di unire arte, fede e tradizione francescana.