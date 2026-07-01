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Attualità | 01 luglio 2026, 09:45

Albissola Marina, inaugurata la "cassetta rossa" contro abusi e violenze sulle donne

L’iniziativa promossa dal Lions Club delle Albisole: le segnalazioni saranno gestite dal Centro antiviolenza di Savona, possibile anche l’anonimato per attivare le verifiche.

Albissola Marina, inaugurata la &quot;cassetta rossa&quot; contro abusi e violenze sulle donne

Martedì pomeriggio, presso il municipio di Albissola Marina, l’Assessore Elisa Tomaghelli ha ufficialmente inaugurato la prima “cassetta rossa” destinata a riceve segnalazioni riguardanti abusi, violenze o atti discriminatori nei confronti delle donne.

La “Cassetta rossa”, è stata voluta e presentata dalla presidente  del Lions Club delle Albisole Donatella Cordova che ha spiegato che ogni segnalazione verrà presa in carico dal Centro Antiviolenza sulle donne di Savona.

La cassetta, posta nell’atrio del Palazzo comunale di Albissola Marina, è a disposizione di chiunque venga a conoscenza di atti di violenza familiare. Sarò sufficiente una segnalazione scritta anche in forma anonima per far scattare le verifiche del caso e l’eventuale intervento dell’Autorità Giudiziaria.

I Lions delle Albisole, sotto la presidenza di Donatella Cordova, hanno annunciato ulteriori  iniziative concrete per far fronte ad ogni violenza di genere.

Redazione

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