Auto fuori strada sulle alture di Savona, conducente si allontana prima dei soccorsi

Intervento dei vigili del fuoco e della Croce Bianca sulle alture di Savona, dopo la segnalazione di un incidente stradale lungo la Sp 12, in località San Bartolomeo del Bosco.

L’allarme è scattato per un’auto fuori strada poco dopo l’una di notte. Sul posto i soccorritori hanno trovato il veicolo a lato della carreggiata, poco prima del bivio per Altare, tra i rovi, con gli airbag esplosi e segni compatibili con un incidente autonomo.

All’interno dell’auto non c’era nessuno. Il conducente si sarebbe allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi. Le condizioni del mezzo fanno ipotizzare che l’episodio risalga a qualche tempo prima rispetto alla chiamata di emergenza.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ha avviato gli accertamenti del caso.