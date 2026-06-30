Incidente mortale di Albisola, verrà effettuata una perizia per chiarire la dinamica

Verrà effettuata una perizia per fare luce sull'incidente stradale nel quale lo scorso 8 aprile aveva perso la vita il 35enne Francesco Viale.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati due persone: la donna che era alla guida del mezzo che ha colpito lo scooter sul quale viaggiava la vittima e un uomo che secondo quanto sarebbe stato ricostruito avrebbe sorpassato l'auto poco prima dell'impatto e poi avrebbe proseguito verso Albisola.

Il sinistro mortale si era verificato sulla SS334 del Sassello nel rettilineo dopo il Santuario della Pace al confine tra Albisola Superiore e Stella. La moto guidata dall'uomo che lavorava come tecnico di radiologia all'ospedale San Paolo si stava dirigendo verso il comune stellese e l'auto nella direzione opposta.

Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dell'automedica del 118, un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina e i vigili del fuoco. Sul posto per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico la polizia stradale, la polizia locale e Anas.

La Procura aveva inoltre disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti nell'incidente.

In più di un'occasione in quel tratto è stato lanciato l'allarme per l'alta velocità. Lo scorso 21 aprile era stato costituito il 'Comitato Sicurezza Stradale La Pace' da un gruppo di cittadini uniti per chiedere "interventi concreti, immediati e non più rimandabili: serve sicurezza per chi vive questo territorio e per chi vi transita".

"Sulla SS334 non è più il momento di restare in silenzio. Da anni segnaliamo alle istituzioni una situazione di grave pericolo: abbiamo scritto, segnalato, inviato PEC, richiesto incontri di persona.Non abbiamo mai ricevuto risposte concrete" aveva spiegato il promotore Marco Grillotti Scala Valente che gestisce un'attività proprio in zona.

Nei mesi scorsi era stata annunciata da parte del sindaco di Stella e vicepresidente della Provincia Andrea Castellini la rimozione del vecchio pannello a messaggio variabile collocato nei pressi dell'ex tiro a volo, appena dopo i confini tra i due paesi. Uno strumento che però era stato attivo un solo giorno in 30 anni.