Savona, via Famagosta alta, scarsa manutenzione del verde che invade i marciapiedi

La vegetazione spontanea continua a crescere senza controllo. Canne, rovi ed erbacce invadono i marciapiedi, creando uno scenario di degrado che desta crescente preoccupazione tra i residenti.

Nonostante alcuni interventi sporadici di manutenzione del verde, la situazione non sembra migliorare in modo stabile. In diversi casi, infatti, gli sfalci vengono effettuati ma, come denunciano alcuni residenti, vengono lasciati sul posto, accumulandosi nel tempo.

Le sterpaglie, seccandosi, possono rappresentare un potenziale rischio di incendio.

I residenti della zona auspicano quindi un intervento definitivo e strutturale da parte del Comune, che possa portare all’eliminazione delle canne, dei rovi e delle sterpaglie e al ripristino del decoro e della sicurezza dell’area.