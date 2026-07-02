Savona, scippi tra centro e Santa Rita, Pasquali: “Servono più uomini e mezzi dal Governo, basta strumentalizzazioni politiche”

I recenti episodi di scippo registrati tra il centro città e il quartiere Santa Rita, con l'arresto dello scippatore, tornano ad accendere l’attenzione sul tema della sicurezza urbana, in un crescendo di botta e risposta tra amministrazione e opposizione. A intervenire è l'assessora Barbara Pasquali, che riconoscendo la gravità di quanto accaduto sottolinea la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine.

“Gli episodi di scippo che si sono verificati tra il centro e Santa Rita costituiscono fatti estremamente gravi - dice Pasquali - ma conforta il fatto che il responsabile sia stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine alle quali va il mio plauso”.

Nel suo intervento, Pasquali evidenzia anche le difficoltà operative degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.

“Nonostante la scarsità di uomini e mezzi polizia, carabinieri e tutti gli altri Corpi - prosegue - fanno il massimo sul fronte del presidio del territorio, così come viene richiesto dall’Amministrazione Comunale ad ogni riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo Pasquali, la risposta delle forze dell’ordine rappresenta un elemento importante, pur in un contesto in cui episodi simili possono comunque verificarsi.

“Questo naturalmente non esclude che possano comunque accadere fatti di questo genere, ma la risposta immediata che stanno dando le forze dell’ordine è un segno importante di presenza” aggiunge.

La richiesta finale è rivolta al Governo, affinché intervenga per rafforzare gli organici e le dotazioni delle forze dell’ordine e Pasquali evidenzia come la tempestività delle risposte non possa mascherare le criticità strutturali che continuano a pesare sul sistema sicurezza .

“Naturalmente - conclude Pasquali - è urgente che il Governo intervenga dando supporto alle forze dell’ordine che fanno fatica a svolgere il proprio lavoro, viste le dotazioni carenti di uomini e mezzi. Se i partiti savonesi di governo nazionale, invece di strumentalizzare in modo irresponsabile sollecitassero i propri vertici ad agire in tal senso, farebbero un’opera utile per i cittadini”.





