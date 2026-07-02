A Varazze due grandi appuntamenti dedicati alla storia medievale

Sabato 4 e sabato 11 luglio Varazze tornerà a immergersi nella propria storia con la quarta edizione di ALERAMIA, la manifestazione che rievoca le origini medievali della città attraverso spettacoli, musica, rievocazioni storiche e momenti di intrattenimento dedicati a tutta la famiglia.

L'evento nasce con l'obiettivo di ricordare una delle pagine più significative della storia cittadina: il 4 luglio 1056, quando il marchese Aleramico Ugone il Grande trasferì la sede del Castrum di San Donato al borgo, dando vita alla nuova Varagine. Un momento simbolico che rappresenta l'ideale fondazione della moderna città di Varazze.

Secondo la tradizione, il Castrum di San Donato sarebbe dovuto rimanere in perpetuo patrimonio della Comunità di Varagine, affinché nessuna violenza, frode o interesse economico potesse privare i cittadini di questo bene comune. Un principio che ancora oggi rappresenta un forte valore identitario e che ALERAMIA intende celebrare e tramandare.

PROGRAMMA

Sabato 4 luglio – Colle di San Donato

Il suggestivo Colle di San Donato farà da cornice a una serata interamente dedicata al Medioevo, con spettacoli, musica dal vivo, danze storiche, combattimenti in armatura e dimostrazioni di falconeria.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti stand gastronomici con proposte ispirate al territorio e, per quanto possibile, alla tradizione medievale.

L'animazione sarà affidata al Gruppo Storico "La Medioevale", che accompagnerà il pubblico con rievocazioni, esibizioni e dimostrazioni lungo l'intera serata, affiancato da artisti e collaboratori specializzati nella divulgazione storica.

Tra gli appuntamenti in programma: esposizione di rapaci diurni e notturni a cura della compagnia di falconieri La Cascina delle Ali, con la possibilità di osservare da vicino falchi, gufi, civette e allocchi e conoscere il loro ruolo nella storia medievale;

dimostrazioni di volo e momenti di interazione con il pubblico; area dedicata ai combattimenti storici e alle esibizioni della compagnia d'arme Ordo Bellatores, con ricostruzioni fedeli di tecniche di combattimento medievale in armatura e in abiti d'epoca; esposizione di armi e armature del XIII secolo, che il pubblico potrà osservare e conoscere da vicino, sperimentandone anche peso e caratteristiche;

spettacoli del corpo di danza Armonia Cortese, con ricostruzioni filologiche delle danze medievali tratte dagli antichi trattati; musica dal vivo per tutta la serata con il gruppo tradizionale Balacanta; partecipazione dei figuranti dell'Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena, che contribuiranno ad arricchire l'atmosfera della manifestazione.

Sabato 11 luglio – Centro storico di Varazze

La seconda serata di ALERAMIA porterà la rievocazione nel cuore della città con un grande corteo storico itinerante.

La partenza è prevista intorno alle ore 20.30 dall'Oratorio presso le antiche mura. Il corteo si svilupperà lungo due percorsi distinti che si ricongiungeranno in Piazza Dante, per poi proseguire fino a Piazza Bovani, dove si svolgeranno gli spettacoli conclusivi.

Parteciperanno alla sfilata:il gruppo musicale medievale La Compagnia del Coniglio; il gruppo musicale medievale I Sonagli di Tagadam; la compagnia d'arme Ordo Bellatores, con dimostrazioni di combattimento storico; i figuranti dell'Associazione Corteo Storico di Santa Caterina; il corpo di danza Armonia Cortese, con esibizioni ispirate alle autentiche coreografie medievali.

Un viaggio nella storia di Varazze

ALERAMIA si conferma un appuntamento capace di coniugare valorizzazione del patrimonio storico, spettacolo e partecipazione cittadina, offrendo a residenti e visitatori un'autentica immersione nella storia medievale di Varazze.

Attraverso rievocazioni, musica, cultura e intrattenimento, la manifestazione rinnova il legame tra la città e le proprie radici, trasformando per due serate i luoghi simbolo di Varazze in un grande palcoscenico dedicato alla memoria, alla tradizione e alla condivisione.