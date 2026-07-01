Alta velocità sull'Aurelia a Celle, il limite di velocità scende a 50 km/h: scatta anche il divieto di sorpasso

In più di un'occasione è stato lanciato l'allarme per l'alta velocità sull'Aurelia a Celle e allora Anas ha deciso di intervenire abbassando il limite.

E' sceso così dai 70 km/h ai 50 km/h nel tratto della statale dalla località Roglio fino all'incrocio con via Cassisi. Con i cartelli che sono stati posizionati nelle settimane scorse.

Lo scorso 22 aprile era stato svolto un sopralluogo congiunto tra Anas e le forze dell'ordine, informando l'amministrazione comunale cellese "con lo scopo di effettuare una ricognizione dello stato dei luoghi, esaminando le caratteristiche plano-altimetriche e geomorfologiche, nonché volumi di traffico e dati di incidentalità. Pertanto si è convenuto di uniformare lungo il tratto dette limitazioni in oggetto, a salvaguardia degli utenti della strada e per garantire una migliore sicurezza della circolazione stradale". Vista anche le presenza di intersezioni a raso e attraversamenti pedonali.

Oltre all'abbassamento del limite di velocità è stato disposto anche il divieto di sorpasso per le auto.