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Cronaca | 06 luglio 2026, 09:18

Accoltellamento nella spiaggia del Prolungamento, è morta la vittima: era gravissimo

Il 37enne era stato ferito gravemente al basso ventre. Per l'aggressore che ha fatto perdere le sue tracce ora pende l'accusa di omicidio

Accoltellamento nella spiaggia del Prolungamento, è morta la vittima: era gravissimo

Non ce l'ha fatta l'uomo accoltellato ieri al Prolungamento di Savona.

È morto all'ospedale San Paolo questa notte. Troppo gravi le ferite che gli erano state inferte al basso ventre.

Il 37enne di nazionalità marocchina, le iniziali M.Y., era stato colpito nella spiaggia libera di Piazzale Eroe dei Due Mondi a seguito, pare di una lite.

Immediato era stato l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona. L'uomo aveva avuto un attacco cardiaco ed era stato stabilizzato. Poi la corsa in ospedale in gravissime condizioni.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri che hanno acquisito alcune testimonianze e visioneranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L'accoltellatore aveva fatto perdere le sue tracce dopo l'accaduto. Ora pende per lui l'accusa di omicidio.

Luciano Parodi

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