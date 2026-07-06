Accoltellamento sulla spiaggia del Prolungamento, l'aggressore si costituisce, viene arrestato e portato al Commissariato di Lambrate

Si è costituito confermando di aver colpito con delle coltellate il 37enne Yassine Mirinioui morto stanotte.

Un uomo, italiano, 52 anni, senza fissa dimora. R.M., avrebbe prima chiamato da un bar di Milano la Questura di Savona per costituirsi. In seguito ha fornito le indicazioni su dove fosse ed è stato raggiunto da una volante della polizia che lo ha tratto in arresto e portato nel Commissariato di Lambrate dove ha ammesso l'accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15.30 nella spiaggia libera sotto Piazzale Eroe dei due Mondi.

Restano ora da capire le motivazioni che hanno portato l'aggressore, accusato di omicidio, a compiere il drammatico gesto. Con sè aveva ancora comunque il coltello nel proprio zaino utilizzato per colpire il senza fissa dimora.

Secondo quanto emerso, entrambi erano sul litorale savonese e ad un certo punto un testimone avrebbe sentito l'uomo gridare "Impara a comportarti" per poi colpire con i fendenti la vittima e dileguarsi sulla battigia verso ponente.

L'uomo, che era accampato con una tenda rossa sulla spiaggia da qualche giorno, si è poi trascinato agonizzante e sanguinante sulle scale fino al piazzale.

Il testimone ha poi chiamato i soccorsi che sono immediatamente intervenuti con un'ambulanza della Croce Bianca e l'automedica del 118.

Il 37enne, di nazionalità marocchina, era stato colpito gravemente al basso ventre e dopo essere stato stabilizzato e intubato (aveva avuto anche un arresto cardiaco) era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona. Dove è deceduto nella notte.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri coordinate dal Pubblico Ministero Luca Traversa che ha disposto l'autopsia su Mirinioui. Dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e in quelle private degli stabilimenti balneari l'uomo era stato immortalato ma per le forze dell'ordine non sarebbe stato semplice individuarlo.

Intanto questa mattina vicino ai tendoni dei giochi al Prolungamento, dove l'uomo era stato soccorso, sono stati posati in suo ricordo dei fiori bianchi.