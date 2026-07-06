Alassio, tornano le "Classic Ladies": musica e solidarietà dal cuore dell’Ucraina in Piazza della Libertà

Dopo l'emozionante serata dello scorso anno all'ex Chiesa Anglicana, la città di Alassio ospita nuovamente il concerto delle talentuose musiciste ucraine Classic Ladies. L'appuntamento, organizzato con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, è in programma martedì 7 luglio alle ore 21 in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale, con ingresso libero.

Il quartetto, nato nel 2018 a Odessa, è composto da interpreti di grande prestigio, tutte vincitrici di importanti concorsi e festival internazionali: Oksana Prokopenko (violino), Eugenia Voiutska (pianoforte e organo), Milana Panova (canto) e Kseniya Honcharenko (violino). In questa speciale occasione saranno affiancate dalla giovanissima Anna Honcharenko (violino) e daSvitlana Riadchenko (pianoforte e canto).

“Le sei musiciste che si esibiranno ad Alassio in questo evento di solidarietà – spiegano gli organizzatori -sono accomunate da un percorso di studio e di eccellenza nei più prestigiosi conservatori del loro Paese e dimostrano con il loro esempio come la musica possa diventare uno strumento di crescita, di inclusione e di pace. La loro è una testimonianza di straordinario coraggio come donne, musiciste ed educatrici: continuano a studiare, insegnare e provare anche in condizioni estremamente difficili, spesso senza elettricità né riscaldamento e, durante gli allarmi, nei rifugi antiaerei. Nonostante le sofferenze vissute, queste musiciste portano sul palco un profondo amore per la vita. Attraverso la loro musica desiderano raccontare la speranza, la forza e il desiderio di pace che continuano ad accompagnare il loro popolo. Oltre all'attività concertistica, sono anche insegnanti appassionate. Seguono non solo giovani che desiderano intraprendere la carriera musicale, ma anche bambini non vedenti, con sindrome di Down e con difficoltà di apprendimento, sviluppando metodi didattici inclusivi che permettono a tutti di avvicinarsi alla musica”.

Il repertorio delle Classic Ladies e delle loro giovani allieve spazia dalla musica classica alla musica popolare, fino al jazz, offrendo un'esibizione di grande eleganza e intensa emozione. Ogni concerto diventa un messaggio di speranza, bellezza e solidarietà, nella convinzione che l'arte possa unire i popoli anche nei momenti più difficili.