Pietra Ligure, successo per "InCanto d’estate": musica e tradizione nella Basilica di San Nicolò

Grande partecipazione ieri sera nella Basilica di San Nicolò per “InCanto d’estate”, il concerto organizzato nell’ambito della Festa del Miracolo di San Nicolò. L’evento ha regalato al pubblico una serata di intensa emozione, coniugando musica, spiritualità e tradizione in una cornice di grande fascino.

Protagonisti della serata il Coro “Don Nicolò Parodi” di Pietra Ligure e il Coro Polifonico di Ovada, affiancati dai solisti Kateryna Makhnyk (soprano), Dorina Caronna (mezzosoprano), Mattia Pelosi e Marco Veirana (tenori), Nicholas Tagliatini (basso), con la partecipazione del Quartetto d’Archi Ligure. La direzione musicale è stata affidata a Nicoletta Marconi, Franco Giacosa e Massimo Carpegna.

L’iniziativa, a ingresso libero e patrocinata dal Comune di Pietra Ligure, ha confermato il valore della musica corale come momento di incontro e condivisione, raccogliendo calorosi applausi da parte del numeroso pubblico presente.