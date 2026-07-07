Sp 542, messa in sicurezza del ponte tra Dego e Giusvalla

Sono iniziati i lavori di risanamento strutturale e di adeguamento delle barriere di protezione laterale del ponte al chilometro 5+710, al confine tra i Comuni di Dego e Giusvalla, lungo la Sp 542.

Un intervento che punta a rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura e a migliorare le condizioni di transito lungo uno dei collegamenti dell'entroterra savonese.

Il cantiere prevede il consolidamento di alcune parti della struttura e la sostituzione delle barriere laterali, con l'obiettivo di mettere in sicurezza la carreggiata e garantire la piena efficienza del ponte nel tempo.

L'opera comporta un investimento di 420mila euro e rientra nel programma straordinario di manutenzione della rete viaria della Provincia di Savona. Le risorse sono state assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il decreto del 26 aprile 2022, n. 101, destinato al finanziamento di interventi sulle infrastrutture provinciali.

L'intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dei ponti e delle strade provinciali, con l'obiettivo di preservare il patrimonio infrastrutturale e innalzare gli standard di sicurezza per gli utenti della rete viaria.