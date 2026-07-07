“Alassio di Venerdì”: Sergia Monleone presenza il suo romanzo “La ragione dell'inganno. Una nuova indagine per il commissario Primo Miraggio"

Nell’ambito della rassegna “Alassio di Venerdì”, promossa dal Comune di Alassio, venerdì 10 luglio alle ore 21:15, nei Giardini di Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale, si terrà la presentazione del volume “La ragione dell'inganno. Una nuova indagine per il commissario Primo Miraggio” di Sergia Monleone (Ed. Tra le righe libri, 2026).

“In quei posti la gente è come mio nonno: nessuno poterebbe un ciliegio se non per salvarlo. Lo sento ancora tuonare: “Guai a voi! Non toccate quei ciliegi”. Un'immagine evocativa che richiama il valore della cura, del rispetto e delle radici, introducendo uno dei temi centrali del romanzo: “Quando l'Inganno pretende di imporsi usando come alibi la Ragione entrano in campo elementi che, se presi singolarmente, possono lasciare indifferenti raccontandosi che ognuno ha il proprio carattere. Ma la domanda vera è: si può giustificare tutto?”. Tra elementi di mistero e riflessione etica, l'autrice accompagnerà l'affezionato pubblico di “Alassio di Venerdì” alla scoperta della nuova indagine del commissario Primo Miraggio contenuta in questo noir da leggere tutto d'un fiato. L'evento è a ingresso libero.



Sergia Monleone è nata in Germania nel 1962 da madre tedesca, possiede doppia cittadinanza e residenza. Dal 1982 al 2015 ha lavorato nel settore turistico come imprenditrice; oggi rappresenta aziende orafe italiane in Germania, Svizzera e Austria. Lettrice appassionata e multilingue, nel 2016 pubblica Primo Miraggio, seguito nel 2017 da Palaseomnost – Le inchieste del Commissario Primo Miraggio. Nei suoi romanzi esplora i fenomeni sociali, leciti e illeciti, e le derive che si ingenerano quando le dinamiche portano individui e organizzazioni a commettere reati pur di difendere i propri interessi. Con il precedente volume La ragione dell’inganno ha vinto il premio speciale della giuria nella Sezione inediti di Garfagnana in giallo 2025.



