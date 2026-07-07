Savona, al Palazzo Vescovile la mostra "Creature del cielo e della terra"

Dal 9 al 26 luglio le Sale Espositive del Palazzo Vescovile di Savona ospiteranno "Creature del cielo e della terra", la mostra d'arte organizzata dal Lions Club Photo Art Culture, satellite del Lions Club Savona Priamar, nell'ambito delle iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.

L'inaugurazione è in programma giovedì 9 luglio alle ore 18 e offrirà al pubblico un percorso artistico ispirato al rapporto tra uomo, natura e creato, attraverso forme espressive diverse che dialogano tra loro.

Esporranno le proprie opere il maestro ceramista Ernesto Canepa, il fotografo professionista Matteo Benzi e gli artisti Enrica Noceto e Paolo Pastorino, con una selezione di ceramiche, sculture, fotografie e opere grafiche. Ad arricchire il vernissage sarà la partecipazione dell'attore Lello Ceravolo, che proporrà una performance interpretativa pensata per accompagnare i visitatori in questo viaggio tra arte, materia e visioni.

L'iniziativa nasce con un'importante finalità benefica. Alcune delle opere esposte potranno infatti essere ricevute a fronte di un'offerta libera e il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti di servizio del Lions Club Photo Art Culture. Un'occasione in cui l'arte diventa non solo espressione creativa, ma anche strumento di solidarietà e condivisione.

La mostra sarà visitabile dal 9 al 26 luglio, tutti i giorni dalle 18 alle 20, con apertura prolungata il giovedì fino alle 23, presso le Sale Espositive del Palazzo Vescovile di Savona. L'ingresso è libero.