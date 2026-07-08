Savona, l'Unione Sportiva Letimbro compie ottant'anni: l'11 luglio festa al Palazzo delle Azzarie al Santuario

Sabato 11 luglio, presso il Palazzo delle Azzarie al Santuario di Savona, l'Unione Sportiva Letimbro festeggerà gli ottant'anni dalla sua fondazione con un pomeriggio aperto alla cittadinanza dedicato alla storia dell'associazione e della comunità della Valle del Letimbro.

Fondata l'8 dicembre 1945, pochi mesi dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l'Unione Sportiva Letimbro nacque con l'obiettivo di offrire ai giovani un luogo di incontro, di crescita e di aggregazione. In questi ottant'anni l'associazione ha rappresentato un punto di riferimento non solo per l'attività sportiva, ma anche per la vita culturale e sociale del quartiere.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17.00 con i saluti istituzionali del presidente dell'Unione Sportiva Letimbro, avv. Simone Botta, del Vicario generale della Diocesi di Savona-Noli e parroco di San Bernardo in Valle, don Camillo Podda e del Sindaco di Savona, avv. Marco Russo. Seguiranno testimonianze e ricordi dedicati ai principali momenti della storia dell'associazione: dall'attività teatrale e ricreativa alle iniziative che hanno segnato la vita della comunità, fino alla figura del primo presidente Enrico Lavagna e alla realizzazione del Monumento ai Caduti di San Bernardo in Valle.

Nel corso dell'evento sarà inoltre inaugurata una mostra fotografica che, attraverso immagini e documenti d'epoca, ripercorrerà ottant'anni di vita associativa, raccontando il profondo legame tra l’Unione Sportiva Letimbro e il territorio. La mostra resterà aperta anche nella giornata di domenica 12 luglio.

L'ottantesimo anniversario rappresenta un'occasione non soltanto per ricordare il passato, ma anche per rendere omaggio a tutte le persone che, nel corso dei decenni, hanno contribuito a fare dell'Unione Sportiva Letimbro un patrimonio di sport, volontariato e coesione sociale per la città di Savona.

L'ingresso alla manifestazione è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.