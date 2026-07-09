Musica nei Castelli di Liguria: La black music protagonista a Zuccarello

Le grandi rimescolanze e l'energia travolgente della musica nera internazionale arrivano nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della Liguria. Nell'ambito della XXXVI edizione di "Musica nei Castelli di Liguria", la storica rassegna itinerante che unisce la grande musica dal vivo alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio, domenica 19 luglio 2026 alle ore 21,15 la suggestiva Piazza dell'Oratorio a Zuccarello ospiterà l'atteso concerto di Scheol Dilu Miller & The Longs Valley Blues Band.

Si ricorda che l'intera rassegna è organizzata da Corelli Musica ed è sostenuta in modo fondamentale dalla Fondazione De Mari di Savona, dalla Regione Liguria e da tutti i comuni partecipanti, il cui contributo permette di unire con successo il patrimonio storico-architettonico locale con lo spettacolo dal vivo.

Lo spettacolo si preannuncia come un viaggio emozionante e ad altissimo tasso di groove tra Soul, Blues, Funk, R&B e Gospel. Sul palco, la straordinaria potenza vocale e il carisma della performer giamaicana Scheol Dilu Miller artista di fama internazionale con 27 anni di carriera e collaborazioni con leggende del calibro di Mariah Carey e Billy Cobham si fonderanno con la solidità della Longs Valley Blues Band. La storica formazione piemontese, con quasi 40 anni di attività, è nota per aver fornito nel 2006 il backline ufficiale per lo storico tour d'addio italiano di B.B. King.

Accompagnati dalla potente sezione fiati The Three Horns, dall'immancabile organo Hammond e da una chitarra blues graffiante, i 7 musicisti daranno vita a un repertorio che omaggia i giganti assoluti della black music: dai Re del Blues (B.B. King, Buddy Guy) alle regine incontrastate del Soul (Aretha Franklin, Etta James), fino alle icone del funk come James Brown e Otis Redding.