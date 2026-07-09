Blitz della Finanza in Comune ad Albenga, il sindaco Tomatis: "Attendiamo che gli inquirenti compiano le indagini"

C'è stupore dopo il blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunali di Albenga hanno riguardato l'acquisizione e il sequestro di documentazione amministrativa nell'ambito di un'inchiesta presunte irregolarità, per quanto riguarda il Comune ingauno, relative a una pratica edilizia che parrebbe essere legata al demanio (LEGGI QUI).

E' il sindaco Riccardo Tomatis a intervenire per primo sulla vicenda, sottolineando di non essere al momento a conoscenza dei dettagli dell'attività investigativa coordinata dalla Procura di Savona: "Abbiamo appreso dagli organi di stampa dell'accaduto, non siamo ancora a conoscenza dei dettagli di quanto accaduto. Attendiamo ora che gli inquirenti compiano le indagini".

Insomma, servirà attendere i prossimi sviluppi dall'attività delle Fiamme Gialle, che nella loro nota hanno rimarcato saranno gli approfondimenti in corso a determinare l'eventuale prosecuzione delle indagini o l'archiviazione del procedimento, per conoscere le prossime mosse.