Blitz della Finanza nei Comuni di Ceriale e Albenga: acquisiti atti su Tesoreria ed edilizia. La Procura: "Indagini preliminari, nessuna affermazione di responsabilità"

Blitz della Guardia di Finanza, questa mattina, nei palazzi comunali di Albenga e Ceriale. Fin dalle prime ore della giornata, i militari del Comando Provinciale di Savona hanno eseguito un decreto di perquisizione finalizzato all'acquisizione e al sequestro di documentazione amministrativa di varia natura.

Le Fiamme Gialle non si sono limitate agli uffici comunali: perquisizioni e sequestri sono stati effettuati anche presso le abitazioni del sindaco di Ceriale, Marinella Fasano, e di Nicola Podio, consigliere di minoranza in carica ad Albenga ed ex candidato sindaco della città ingauna.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Savona, si inserisce nell'ambito di un procedimento che si trova nella fase delle indagini preliminari e che, come precisato dagli stessi inquirenti, richiede ulteriori indispensabili approfondimenti.

Allo stato, l'ipotesi investigativa (che dovrà essere sottoposta alle necessarie verifiche e ai conseguenti riscontri) riguarda presunte irregolarità nell'iter di alcune pratiche edilizie e nella procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Ceriale, oltre a una singola pratica relativa all'occupazione di suolo demaniale presso il Comune di Albenga.

A intervenire sulla vicenda è stato il procuratore capo Ubaldo Pelosi: "L'acquisizione di documentazione si è resa necessaria per valutare l'eventuale fondatezza dell'ipotesi investigativa, in ottemperanza al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e non comporta alcuna affermazione di responsabilità".

La documentazione acquisita, ha precisato anche il procuratore, dovrà essere oggetto di attento studio ed esame e "solo all'esito di tali complessi accertamenti potranno essere assunte le determinazioni del caso, ai fini dell'eventuale prosecuzione delle indagini ovvero dell'archiviazione del procedimento".