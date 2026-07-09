Premio Fidapa "Eccellenza Donna" a Rachele Somaschini: dai rally alla sfida per la ricerca

La Fidapa BPW Italy, Sezione di Albenga, nell’ambito della programmazione della propria attività sociale, celebrerà la tredicesima edizione del Premio Fidapa “Eccellenza Donna”, ideato per onorare le donne che si sono distinte per l’eccellenza conseguita nel proprio ambito professionale e per il contributo apportato alla società.

La Presidente Paola Allaria, unitamente a tutte le socie, consegnerà il prestigioso riconoscimento a Rachele Somaschini, pilota di rally, che nell’occasione sarà intervistata da Giulia Bico, codriver e rappresentante Young della Sezione.

Il premio viene conferito per gli eccellenti risultati sportivi ottenuti da Somaschini quale pilota automobilistica italiana, tra cui la recente partecipazione alla Dakar Classic 2026, in Arabia Saudita, dove ha rappresentato il primo equipaggio italiano interamente femminile nella storia della competizione. Il riconoscimento celebra inoltre il suo impegno come fondatrice dell’iniziativa charity “CorrerePerUnRespiro”, nata per unire la passione per i motori alla sensibilizzazione sull’importanza della ricerca scientifica sulla fibrosi cistica, e il successivo progetto editoriale con la pubblicazione del suo primo libro autobiografico e solidale dal medesimo titolo.

L’evento si terrà sabato 11 luglio 2026, alle ore 21.00, ad Albenga, presso la prestigiosa Villa sul Viale, alla presenza della Presidente Distrettuale Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, Stefania Chinellato.

La Fidapa BPW Italy, Sezione di Albenga, ringrazia il Comune di Albenga per il patrocinio concesso, la Delegazione di Savona del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, nonché tutti gli sponsor che si sono resi disponibili e hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Per informazioni e prenotazioni, fino a esaurimento posti: fidapalbenga@gmail.com.