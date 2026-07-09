Pietra Ligure, la festa del Miracolo si chiude con un incidente: danneggiata la statua di San Nicolò

Nella serata di ieri, 8 luglio, Pietra Ligure ha celebrato la tradizionale festa del Miracolo di San Nicolò, ricorrenza che ricorda il prodigioso evento del 1525 quando, secondo la tradizione, il santo salvò la popolazione pietrese dal flagello della peste.

Come ogni anno, la solenne processione ha attraversato le vie del centro storico, richiamando un folto pubblico e confermandosi tra le manifestazioni religiose più suggestive e partecipate della Liguria.

Proprio al termine della processione, però, si è verificato un incidente. Durante il rientro della statua di San Nicolò all'interno della basilica, la statua - per cause ancora da accertare - è caduta a terra, riportando danni ingenti.

I tradizionali fuochi d'artificio hanno in parte coperto quanto accaduto, ma non sono bastati a nascondere l'episodio. In pochi minuti la notizia ha iniziato a circolare tra i presenti, per poi diffondersi rapidamente anche sui social network, dove sono comparsi i primi commenti.

Resta ora da valutare l'entità dei danni riportati dalla statua e gli eventuali interventi necessari per il suo restauro.

La statua, chiamata San Nicolò d'estate perché viene portata in processione a luglio in occasione della festa del miracolo, diversamente dal gruppo statuario chiamato San Nicolò d'inverno che viene portato in processione il 6 dicembre, festa patronale, è arrivata nel giugno 1779 a Pietra, ma la sua creazione risale presumibilmente alla fine del 600.

Don Giancarlo Cuneo, parroco di San Nicolò, ha espresso dispiacere per l'accaduto, sottolineando però che l'importante è che nessuno dei portatori sia rimasto ferito. Si pensa subito al lavorare per la processione dell' 8 luglio 2027 : "Abbiamo un anno di tempo per aggiustarla".