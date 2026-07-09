Scontro tra auto a Capo Noli, una persona ferita in codice giallo. Traffico bloccato lungo la via Aurelia

Pomeriggio di criticità per il traffico lungo la Ss1 Aurelia nel medio-ponente savonese, per la precisione tra Varigotti e Noli, a causa di un incidente stradale verificatosi proprio in prossimità di Capo Noli. L'incidente ha visto coinvolte due automobili, le persone a bordo delle quali non avrebbero però fortunatamente riportato gravi traumi.

Per verificare le condizioni, in particolare di una giovane, sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Borgio Verezzi. Il traffico invece, per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle Forze dell'ordine competenti, è stato sospeso per alcuni minuti, col personale dei corpi di polizia locale nolese e finalese impegnati a gestirlo ognuno sul fronte di competenza.

Le difficoltà alla circolazione non si sarebbero però limitate alla stradale, ma si sarebbero anche estese nelle vie dell'entroterra alternative. Contemporaneamente al sinistro, secondo quanto appreso, un'auto sarebbe rimasta ferma per un guasto improvviso lungo la Sp8 delle Manie, causando difficoltà per gli altri automobilisti nel procedere.