Spotorno, Valeria Calcagno entra nella segreteria regionale di Forza Italia

Grande soddisfazione e orgoglio per la sezione cittadina di Forza Italia a Spotorno. Il segretario cittadino, Valeria Calcagno, è stata ufficialmente eletta all’interno della segreteria regionale del partito. Un riconoscimento importante che premia il lavoro svolto sul territorio e che dimostra come Spotorno, pur essendo una piccola realtà locale, sia diventata un vero e proprio punto di riferimento politico, dinamico e fortemente strutturato.

La rappresentanza del territorio all’interno di Forza Italia è oggi più solida che mai, grazie a una squadra locale giovane, affiatata e presente in modo capillare nei diversi ambiti del partito. Ne fanno parte Tommaso Dell’Acqua, segretario provinciale dei Giovani di Forza Italia; Camilla Ciccarelli, consigliere comunale a Spotorno e coordinatrice provinciale di Azzurro Donna; Danila Milesi, segretaria cittadina di Azzurro Donna; ed Enrica Lombardi, segretaria cittadina del movimento Seniores.

A seguito della nomina, il segretario cittadino Valeria Calcagno ha voluto esprimere la propria profonda gratitudine verso tutti i vertici del partito e, in modo particolare, rivolgere un ringraziamento speciale ad Angelo Vaccarezza, recentemente eletto vicesegretario regionale e capogruppo in Regione di Forza Italia.

"Un ringraziamento sincero va ad Angelo Vaccarezza per la sua costante e instancabile presenza in tutta la nostra provincia e in tutti i territori», dichiara Valeria Calcagno. «In particolar modo, Vaccarezza si è speso tantissimo per la causa di Spotorno e per la complessa questione del PUD (Piano di Utilizzo del Demanio), dimostrando una vicinanza concreta alle categorie economiche e ai cittadini. La sua disponibilità è totale: quando il territorio chiama, lui c’è sempre".

Il partito a Spotorno sta vivendo una fase di fortissima crescita, trainato dalle battaglie cruciali portate avanti negli ultimi mesi proprio sulle tematiche del demanio e su altre importanti questioni che stanno mettendo a dura prova il futuro economico e sociale del paese.

In prima linea in questa sfida c’è il consigliere comunale Camilla Ciccarelli, che si sta spendendo senza sosta. Nonostante l’alternanza alla guida del gruppo consiliare di minoranza – una staffetta concordata a inizio mandato con il collega Lorenzo Bardini, che ha visto Ciccarelli capogruppo per i primi due anni e mezzo e Bardini per la seconda metà del mandato – e qualche fisiologico momento di demotivazione vissuto in passato, la consigliera ha risposto «presente» nel momento in cui il paese ha avuto più bisogno di risposte.

Con una determinazione rinnovata e un’attività così incisiva da far sembrare che non si sia mai allontanata dai banchi dell’aula, Ciccarelli sta guidando l’azione politica sul territorio con passione, lavorando in stretta sinergia con tutta la squadra.

"L’ingresso nella segreteria regionale non è un traguardo individuale, ma il successo di un gruppo che lavora in perfetta armonia», conclude Valeria Calcagno. «La nostra provincia è oggi splendidamente rappresentata nei quadri regionali e siamo pronti ad affrontare uniti e compatti tutte le sfide elettorali del prossimo anno, dalle politiche alle amministrative".

Il lavoro di Forza Italia Spotorno proseguirà a pieno ritmo subito dopo l’estate. Già a partire dall’inizio dell’autunno, la segreteria cittadina darà il via a una serie di gazebo periodici. Sarà un’importante occasione di ascolto e confronto per incontrare i cittadini, discutere della politica nazionale, ma soprattutto per mettere al centro del dibattito le soluzioni concrete per il futuro di Spotorno.