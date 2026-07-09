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Attualità | 09 luglio 2026, 11:55

Cani sequestrati a Savona, il Canile: "Per ora non sono adottabili. Sono arrivati in condizioni precarie e potenzialmente pericolose"

Ieri sono stati recuperati in un'abitazione: tre cuccioli di Labrador e due Jack Russell adulti

Cani sequestrati a Savona, il Canile: &quot;Per ora non sono adottabili. Sono arrivati in condizioni precarie e potenzialmente pericolose&quot;

Non sono adottabili i cinque cani recuperati ieri da un'abitazione di Savona.

A dirlo il Canile di via A Massa dove sono attualmente collocati gli animali, tre cuccioli di Labrador e due Jack Russell adulti, provenienti dal sequestro effettuato dalla polizia locale e dal servizio veterinario dell'Asl2 alla presenza delle guardie zoofile dell'Enpa e dell'ambulanza veterinaria.

"I cani sono arrivati in condizioni igienico-sanitarie precarie e potenzialmente pericolose, prima di tutto, hanno bisogno di ricevere tutte le cure necessarie. Inoltre, è ancora in corso la verifica della loro situazione burocratica e legale, che potrebbe richiedere anche tempi piuttosto lunghi" spiegano dal Canile di Savona.

"Per questo motivo vi chiediamo gentilmente di non contattare il canile per richieste di adozione relative a questi cani. In questa fase le nostre priorità sono garantire loro assistenza, cure e seguire tutte le procedure previste - concludono - Siamo in emergenza.  Come sempre, non appena saranno dichiarati adottabili, saremo noi a comunicarlo attraverso i nostri canali ufficiali. Vi ringraziamo per la comprensione, l'affetto che dimostrate ogni giorno e la preziosa collaborazione".

Uno degli animali, affetto da una patologia cronica, è deceduto nella clinica veterinaria.

Luciano Parodi

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