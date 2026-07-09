 / Attualità

Attualità | 09 luglio 2026, 11:49

Perde il cellulare, ma per riavere il numero deve aspettare oltre un mese

La disavventura di un savonese di 84 anni: tra documenti non riconosciuti, bollette contestate e lungaggini burocratiche, ha pagato fatture che riteneva non dovute. Alla fine ha deciso di cambiare gestore

Perde il cellulare, ma per riavere il numero deve aspettare oltre un mese

Ha perso il telefono cellulare e, nel tentativo di riavere il proprio numero, si è trovato a fare i conti con una lunga trafila burocratica che, si è conclusa dopo oltre un mese. È la disavventura capitata a M.C. 84 anni, residente a Savona.

Tutto è iniziato lunedì 25 maggio, quando l'anziano, dopo essersi accorto di aver smarrito il cellulare, ha presentato denuncia ai Carabinieri di Savona. Successivamente si è recato all'ufficio postale di corso Tardy e Benech, dove gestisce il proprio conto e i servizi collegati, per richiedere una nuova Sim mantenendo il vecchio numero.

Il primo problema è emerso quasi subito. Nel frattempo M.C. aveva rinnovato la carta d'identità e il sistema informatico non riusciva a riconoscere il nuovo documento. Grazie all'intervento di un operatore, che ha effettuato alcune verifiche telefoniche, la situazione sembrava essersi risolta. All'anziano è stato però chiesto di attendere fino al venerdì successivo per completare la pratica.

Un'attesa che ha creato non poca preoccupazione tra familiari e conoscenti. Il cellulare smarrito, infatti, continuava a squillare, mentre M.C. non era più raggiungibile e non poteva rispondere alle chiamate.

Dopo una lunga attesa, gli è stato comunicato che la pratica era bloccata a causa della presenza di sei bollette risalenti al 2024 risultate ancora insolute. Per risolvere la questione avrebbe dovuto rivolgersi al servizio clienti dell'operatore telefonico.

Ricostruendo la vicenda, è emerso che già nel 2023 era stata inviata una Pec per disdire il contratto relativo alla linea telefonica fissa e a Internet. Nonostante ciò sarebbero state emesse ulteriori fatture, una situazione che, secondo quanto riferito, sembrava già essere stata chiarita attraverso successive comunicazioni.

Pur di accelerare i tempi e riottenere il proprio numero di telefono, l'84enne ha deciso di pagare le bollette contestate, pur ritenendole non dovute.  La cosa si è risolta dopo un mese e ma alla fine M.C. ha deciso di cambiare gestore.



 

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium