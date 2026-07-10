 / Cronaca

Cronaca | 10 luglio 2026, 12:10

Savona, bambino cade dalla finestra: intervento dei soccorsi e della polizia

L'incidente è avvenuto nel cortile interno di un edificio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un urlo prima dell'allarme. Trasportato al Gaslini in elicottero

Un bambino di quattro anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano affacciato sul cortile interno di un palazzo di Corso Mazzini.

Sul posto immediato l'intervento dei sanitari della Croce Rossa e l'automedica del 118.

 Il bimbo è stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale San Paolo di Savona.

 I medici che hanno visitato il piccolo hanno accertato un politrauma e disposto il trasferimento immediato al Gaslini di Genova con l'elisoccorso. È attualmente ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione. 

Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro e gli agenti della Polizia Scientifica. Secondo le prime testimonianze alcune persone avrebbero sentito un urlo poco prima dell'allarme.

La polizia sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium