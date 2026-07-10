Savona, bambino cade dalla finestra: intervento dei soccorsi e della polizia

Un bambino di quattro anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano affacciato sul cortile interno di un palazzo di Corso Mazzini.

Sul posto immediato l'intervento dei sanitari della Croce Rossa e l'automedica del 118.

Il bimbo è stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale San Paolo di Savona.

I medici che hanno visitato il piccolo hanno accertato un politrauma e disposto il trasferimento immediato al Gaslini di Genova con l'elisoccorso. È attualmente ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.

Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro e gli agenti della Polizia Scientifica. Secondo le prime testimonianze alcune persone avrebbero sentito un urlo poco prima dell'allarme.

La polizia sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.