Cosseria, scontro frontale sulla SP42: un ferito e strada chiusa al traffico (FOTO)

Scontro frontale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SP42 che collega Cengio a San Giuseppe di Cairo. L'incidente si è verificato all'altezza dell'area industriale in località Ponteprino, nel territorio comunale di Cosseria.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 17 una delle due vetture coinvolte, che procedeva in direzione Cengio, avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con un'auto che sopraggiungeva nel senso di marcia contrario.

L'impatto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il sinistro è infatti avvenuto nelle immediate vicinanze di un cantiere, dove alcuni operai erano impegnati in lavori. Per evitare di essere travolti dai veicoli coinvolti, i lavoratori sono stati costretti a gettarsi di lato per mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare con l'automedica infermierizzata "India", oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto alla gestione dell'emergenza e alla messa in sicurezza dell'area.

Una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata, la SP42 è stata temporaneamente chiusa al traffico.