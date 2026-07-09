Camion ribaltato in A10: traffico bloccato in autostrada e sulle strade del levante savonese, riaperta l'autostrada

AGGIORNAMENTO: Poco prima delle 22:00 sono terminate le code sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione di Genova, in seguito all’incidente, ora risolto, all’altezza del km 17.

Sul luogo dell’evento, attualmente si circola sulle 3 corsie disponibili e si registrano code a tratti in diminuzione verso Genova.

AGGIORNAMENTO 0RE 16.30 - Alle 16:00 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione di Genova, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante ribaltato all’altezza del km 17.

Sul luogo dell’evento, attualmente si circola su una sola corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per permettere il completamento delle attività di rimozione del mezzo pesante. Si tratta di attività molto complesse viste le dimensioni del veicolo. Sono state impiegate circa 50 persone tra personale di Aspi e di imprese esterne, per l’installazione della segnaletica, il montaggio dello scambio di carreggiata necessario a far defluire il traffico, la distribuzione di acqua agli utenti in coda e la rimozione del mezzo, per spostare il quale sono servite due autogrù.

Attualmente in corrispondenza dell’ex uscita obbligatoria ad Arenzano si registrano 13 km di coda in diminuzione verso Genova.

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Continuano e, anzi, si intensificano i disagi alla circolazione sulla rete stradale del levante savonese dopo la chiusura, in A10, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione di Genova a causa di un incidente dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata tra Arenzano e Genova Prà, in direzione del capoluogo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 e ha causato il blocco della circolazione immediatamente sull’arteria viaria ad alta velocità, con immediati due chilometri di coda tra Arenzano e l’allacciamento con la A26, sempre in direzione Genova, formatisi in pochi minuti, mentre la macchina dei soccorsi ha cominciato a risolvere l’incidente.

Il traffico si è così riversato sulla viabilità ordinaria. E se subito agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, l’uscita obbligatoria è diventata quella di Arenzano, dalle 14.30 circa il concessionario autostradale ha cominciato a consigliare per gli automobilisti e non solo l’uscita ad Albisola prima di imboccare la Ss1 Aurelia verso Genova.

Da lì la situazione ha cominciato a peggiorare non solo sulla statale ma anche sulle strade afferenti, mandando in tilt il traffico nel levante savonese.