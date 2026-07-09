 / Cronaca

Cronaca | 09 luglio 2026, 18:28

Varazze, Flixbus incastrato a Campomarzio: intervento dei vigili del fuoco

L'autista potrebbe aver seguito le indicazioni del navigatore satellitare finendo sulla provinciale varazzina

Varazze, Flixbus incastrato a Campomarzio: intervento dei vigili del fuoco

Rimane incastrato a Campomarzio sulle alture di Varazze e scatta l'intervento dei Vigili del Fuoco.

L'autista di un Flixbus probabilmente seguendo le indicazioni del navigatore satellitare questo pomeriggio è rimasto bloccato nelle strette vie della località varazzina sulla SP30 bloccando di fatto per alcuni minuti la viabilità. 

I pompieri del distaccamento di Varazze sono intervenuti per cercare di risolvere la criticità. 

Il pullman potrebbe essere uscito dell'autostrada per via dell'incidente sull'A10 tra Arenzano e Genova Prà e seguendo le indicazioni del GPS ha sbagliato strada imboccando come spesso avviene la provinciale varazzina.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium