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Cronaca | 09 luglio 2026, 11:57

Camion ribaltato sulla A10, chiuso il tratto tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione Genova

Traffico bloccato con 4 km di coda

Camion ribaltato sulla A10, chiuso il tratto tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione Genova

Aggiornamento delle 12: alle 11:30 circa, sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione di Genova. Il traffico attualmente è bloccato e si registrano 4 km di coda verso Genova. Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria ad Arenzano, si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Genova e rientrare in autostrada a Genova Pra’.        

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Traffico in tilt questa mattina sulla A10 Genova-Savona, dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata nel tratto compreso tra Arenzano e Genova Pra’, in direzione Genova. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 e ha causato il blocco della circolazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, attivati in codice rosso, con l’automedica Golf 5 e le ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa di Arenzano. Il conducente del mezzo, secondo quanto riferito dalla Stradale, è rimasto ferito in maniera lieve. 

Presenti anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di soccorso, messa in sicurezza del mezzo e gestione della viabilità.

Le ripercussioni sul traffico sono state immediate: nel tratto interessato si sono formati circa due chilometri di coda tra Arenzano e l’allacciamento con la A26, sempre in direzione Genova. Per chi viaggia verso il capoluogo l’uscita consigliata è Arenzano, mentre l’entrata consigliata è Genova Pra’.           

Articolo in aggiornamento

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F.A.

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