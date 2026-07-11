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Eventi | 11 luglio 2026, 10:00

Altare, la lirica si tinge di giallo con "Delitti… all’Opera"

Il 12 luglio al Museo dell’Arte Vetraria appuntamento con Val Bormida Classica: racconti, arie e duetti per scoprire il tema dell’omicidio nel mondo del melodramma

Altare, la lirica si tinge di giallo con &quot;Delitti… all’Opera&quot;

Domenica 12 luglio, alle 21, il cartellone di Val Bormida Classica 2026 fa tappa al Museo dell’Arte Vetraria di Altare con “Delitti… all’Opera”, un originale viaggio tra racconti, arie e duetti del grande repertorio lirico per esplorare il tema dell’omicidio nell’opera.

A guidare il pubblico saranno Daniela Olivieri e Andrea Piccardi, mentre sul palco si esibiranno il soprano Beatrice Ballo, il tenore Mauro Pagano e il baritono Veio Torcigliani. Tra parole e musica, la serata intreccerà celebri pagine del melodramma con aneddoti e riflessioni, offrendo uno sguardo insolito sui grandi delitti che hanno attraversato la storia dell’opera.

L’appuntamento è in Piazza del Consolato 4, nel suggestivo spazio del museo altarino, per una serata che promette di unire divulgazione, teatro e grande musica.

Graziano De Valle

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