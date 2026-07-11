Altare, la lirica si tinge di giallo con "Delitti… all’Opera"

Domenica 12 luglio, alle 21, il cartellone di Val Bormida Classica 2026 fa tappa al Museo dell’Arte Vetraria di Altare con “Delitti… all’Opera”, un originale viaggio tra racconti, arie e duetti del grande repertorio lirico per esplorare il tema dell’omicidio nell’opera.

A guidare il pubblico saranno Daniela Olivieri e Andrea Piccardi, mentre sul palco si esibiranno il soprano Beatrice Ballo, il tenore Mauro Pagano e il baritono Veio Torcigliani. Tra parole e musica, la serata intreccerà celebri pagine del melodramma con aneddoti e riflessioni, offrendo uno sguardo insolito sui grandi delitti che hanno attraversato la storia dell’opera.

L’appuntamento è in Piazza del Consolato 4, nel suggestivo spazio del museo altarino, per una serata che promette di unire divulgazione, teatro e grande musica.