Il viaggio nella lingua italiana di Gino Rapa ferma a Tovo San Giacomo: l'appuntamento domenica 12 luglio

A pochi chilometri dalla costa, sulle colline alle spalle di Pietra e Finale, si trova un museo unico e particolare: il MOT, Museo dell’Orologio da Torre. Nell’ex Palazzo Comunale a Bardino Nuovo, frazione di Tovo San Giacomo, presenta una raccolta di orologeria monumentale prodotta dal Seicento ad oggi ed è dedicato a G.B. Bergallo, storico orologiaio che dalla Val Maremola portò la sua preziosa opera in tante torri e campanili della penisola italiana.

Domenica 12 luglio le sale del Museo ospiteranno Gino Rapa, con i suoi libri e i suoi racconti per un viaggio, è proprio il caso di dirlo, nel tempo, alla ricerca dell’origine di tante parole e modi di dire che usiamo quotidianamente senza conoscerne la provenienza.

“La nostra lingua - sottolinea il docente albenganese - affonda le radici nel greco e nel latino e io cerco di guidare i lettori o gli spettatori in un viaggio che riserva tante sorprese, utili e spesso divertenti”.

L’incontro sarà accompagnato dalla musica di Pino Caratozzolo che farà da contrappunto ai racconti di Gino Rapa i cui libri, editi da Delfino Moro, contribuiscono a sostenere il Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Gaslini di Genova tramite la Onlus Cicogna Sprint.

L’appuntamento, con ingresso libero, è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Tovo San Giacomo e inizierà alle ore 21. Si raccomanda, visto il luogo, la… puntualità!

Nella stessa giornata, nell'ambito del calendario estivo “Stacca la spina vieni in collina!”, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale delle Pro Loco Unpli, nel pomeriggio si terranno le visite guidate al museo (dalle ore 17:10 alle 19:10). Un turno ogni ora con ingresso gratuito a tutti i tesserati Unpli. Un’occasione perfetta per scoprire da vicino i segreti, gli ingranaggi e la storia di una tradizione straordinaria.