Nuovo appuntamento a Ceriale per il Festival Internazionale del Mediterraneo: il 13 luglio a Peagna “Kolalà”, musiche tradizionali dell’Africa Occidantale

Nuovo appuntamento a Ceriale per la quarta edizione del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, rassegna organizzata da Melisma APS con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione De Mari.

Il terzo appuntamento è in programma lunedì 13 luglio alle 21,30, come di consueto nell'affascinante cornice dell'Anfiteatro di Peagna, dove andrà in scena “KOKALLÀ”, musiche tradizionali dell'Africa Occidentale con Jally Morrò Kanuteh alla kora e Sergio Caputo al violino. L'ingresso è libero.

Giunto alla quarta edizione, il Festival Internazionale del Mediterraneo è una rassegna multidisciplinare dedicata allo spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Mauro Perego De Salvia e la direzione organizzativa di Monica Romanisio. Promosso da Melisma Aps, associazione culturale nata nel 2021 a Castelvecchio di Rocca Barbena con l'obiettivo di valorizzare la musica popolare e le culture del Mediterraneo, il festival propone un percorso che mette in dialogo tradizioni, linguaggi e artisti provenienti da diversi Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La manifestazione si svilupperà fino alla fine di agosto con un totale di nove appuntamenti tra concerti, spettacoli e iniziative culturali pensati per valorizzare il territorio attraverso la musica e l'incontro tra culture. Il programma, entrato ormai nel vivo, è affiancato anche da alcuni appuntamenti teatrali e da un percorso enogastronomico ispirato ai sapori del Mediterraneo. Ad arricchire ogni serata c’è infatti la proposta della chef Isa Lipartiti, che alle 19 precederà gli spettacoli con piatti dedicati alle tradizioni culinarie mediterranee, preparati con prodotti freschi e di stagione, offrendo al pubblico un'esperienza capace di unire musica, cultura e gastronomia.

L'ingresso ai concerti è libero. Per partecipare alla proposta gastronomica e alle iniziative riservate ai soci è necessario il tesseramento a Melisma Aps (costo 5 euro). Considerata la capienza limitata della location, è consigliata la prenotazione al numero 320 087 6353.