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Eventi | 11 luglio 2026, 12:39

Gad Lerner a Parole Ubikate presenta "Ebrei in guerra", un confronto sul conflitto e le divisioni dell'ebraismo contemporaneo

Lunedì 13 luglio alle 21.15 in piazza Sisto IV il giornalista dialogherà con Mimmo Lombezzi per presentare il volume nato dal confronto con il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni

Gad Lerner a Parole Ubikate presenta &quot;Ebrei in guerra&quot;, un confronto sul conflitto e le divisioni dell'ebraismo contemporaneo

Sarà Gad Lerner il protagonista dell'incontro della rassegna letteraria Parole Ubikate in programma lunedì 13 luglio alle 21.15 in piazza Sisto IV, a Savona, dove il giornalista presenterà il suo ultimo libro "Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente", pubblicato da Feltrinelli. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Mimmo Lombezzi.

Il volume nasce dal confronto tra Lerner e il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e affronta uno dei temi più complessi dell'attualità internazionale: il conflitto in Medio Oriente e le profonde fratture che attraversano oggi il mondo ebraico.

Attraverso un dialogo che mantiene posizioni spesso distanti, i due autori riflettono sulle sofferenze delle popolazioni coinvolte nella guerra, sul sionismo religioso, sul nuovo antisemitismo, sui rapporti tra la diaspora e lo Stato di Israele, sul crescente fanatismo e sulle trasformazioni del rapporto tra l'ebraismo e la sinistra. Al centro della discussione anche il difficile equilibrio tra le diverse dimensioni dell'identità ebraica, intesa come religione, cultura e nazione.

Il libro prende in esame anche le tensioni emerse all'interno delle comunità ebraiche italiane dopo il dibattito suscitato da un appello contro la pulizia etnica a Gaza e in Cisgiordania, sottoscritto da una parte del mondo ebraico, offrendo una riflessione sul dissenso interno e sulle sue conseguenze.

Nato a Beirut da genitori ebrei trasferitisi in Palestina prima della nascita dello Stato di Israele, Gad Lerner vive in Italia dall'età di tre anni e ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 1984. Nel corso della sua carriera ha lavorato per alcune delle principali testate nazionali, tra cui Il Manifesto, L'Espresso e La Stampa, della quale è stato anche vicedirettore, oltre ad aver ideato e condotto programmi di approfondimento televisivo sulle reti Rai e La7. Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano Gaza. Odio e amore per Israele (2024) e, appunto, Ebrei in guerra, che propone un confronto diretto sulle questioni più controverse legate al conflitto israelo-palestinese e alle divisioni dell'ebraismo contemporaneo.

Redazione

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