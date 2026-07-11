Gad Lerner a Parole Ubikate presenta "Ebrei in guerra", un confronto sul conflitto e le divisioni dell'ebraismo contemporaneo

Sarà Gad Lerner il protagonista dell'incontro della rassegna letteraria Parole Ubikate in programma lunedì 13 luglio alle 21.15 in piazza Sisto IV, a Savona, dove il giornalista presenterà il suo ultimo libro "Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente", pubblicato da Feltrinelli. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Mimmo Lombezzi.

Il volume nasce dal confronto tra Lerner e il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e affronta uno dei temi più complessi dell'attualità internazionale: il conflitto in Medio Oriente e le profonde fratture che attraversano oggi il mondo ebraico.

Attraverso un dialogo che mantiene posizioni spesso distanti, i due autori riflettono sulle sofferenze delle popolazioni coinvolte nella guerra, sul sionismo religioso, sul nuovo antisemitismo, sui rapporti tra la diaspora e lo Stato di Israele, sul crescente fanatismo e sulle trasformazioni del rapporto tra l'ebraismo e la sinistra. Al centro della discussione anche il difficile equilibrio tra le diverse dimensioni dell'identità ebraica, intesa come religione, cultura e nazione.

Il libro prende in esame anche le tensioni emerse all'interno delle comunità ebraiche italiane dopo il dibattito suscitato da un appello contro la pulizia etnica a Gaza e in Cisgiordania, sottoscritto da una parte del mondo ebraico, offrendo una riflessione sul dissenso interno e sulle sue conseguenze.

Nato a Beirut da genitori ebrei trasferitisi in Palestina prima della nascita dello Stato di Israele, Gad Lerner vive in Italia dall'età di tre anni e ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 1984. Nel corso della sua carriera ha lavorato per alcune delle principali testate nazionali, tra cui Il Manifesto, L'Espresso e La Stampa, della quale è stato anche vicedirettore, oltre ad aver ideato e condotto programmi di approfondimento televisivo sulle reti Rai e La7. Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano Gaza. Odio e amore per Israele (2024) e, appunto, Ebrei in guerra, che propone un confronto diretto sulle questioni più controverse legate al conflitto israelo-palestinese e alle divisioni dell'ebraismo contemporaneo.