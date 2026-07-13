Scontro tra scooter a Vado Ligure: due feriti al San Paolo

Incidente nel tardo pomeriggio sulla via Aurelia a Vado Ligure, dove due scooter si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato intorno alle 19 e la macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa, provenienti da Savona e Vado Ligure, insieme all'automedica e alle forze dell'ordine.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.