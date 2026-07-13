Finale Ligure, sorpreso a spacciare tenta la fuga in mare ma non sa nuotare: denunciato

La fuga per le strade del centro, poi il tentativo disperato di far perdere le proprie tracce gettandosi in mare. Si è conclusa con l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Finale Ligure la vicenda che ha portato alla denuncia di un 27enne di nazionalità marocchina, le iniziali D.S..

L’episodio è avvenuto attorno alla mezzanotte di domenica 12 luglio. Gli agenti hanno sorpreso il giovane mentre cedeva droga lungo la scalinata che conduce verso Castelfranco. Alla vista della pattuglia, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente, raggiungendo prima il lungomare e poi la spiaggia.

Quando si è accorto di essere ormai braccato, si è gettato in acqua, nonostante — secondo quanto riferito — non sapesse nuotare. A quel punto gli operatori della Polizia Locale si sono dovuti improvvisare soccorritori, entrando in mare e riuscendo a riportarlo a riva.

Durante le concitate fasi della fuga, gli agenti avevano notato il 27enne ingerire alcuni piccoli involucri che aveva con sé. Poco dopo il recupero, l’uomo ha iniziato ad accusare malori ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona, dove ha ricevuto cure mediche per un’intossicazione da cocaina.

Una volta superata l’emergenza sanitaria, e dopo il confronto con il magistrato di turno, il giovane è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione delle norme in materia di immigrazione, risultando irregolare sul territorio italiano.