Estate Musicale Andorese 2026, cambia sede il festival: concerti tra chiese, piazze e il Molo Thor Heyerdahl

A Borgo Castello i lavori vanno avanti a pieno ritmo e si è ritenuto quindi di non creare problemi o rallentamenti al cantiere, attraverso interventi provvisori per la messa in sicurezza in occasione di manifestazioni. Per questo motivo, i previsti appuntamenti con l’Estate Musicale Andorese, giunta quest’anno alla 44ma edizione, hanno subito alcune variazioni relative alle location.

Il programma aggiornato di EMA 2026, che sostituisce la precedente versione, propone un ricco calendario di appuntamenti musicali tra luglio e agosto, con concerti ospitati in nuove location e momenti dedicati alla musica classica, jazz e blues.

La rassegna prenderà il via venerdì 17 luglio alle ore 21.00 nella Chiesa della Vergine dell’Accoglienza, nuova sede degli eventi EMA, con il Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, eseguito dal Voxonus Ensemble. Protagonisti della serata saranno Cesare Della Sciucca alla direzione, Maurizio Fiaschi come maestro del coro e gli interpreti Carola Marasco, Sara Ilic, Ilaria Scano, Riccardo Della Sciucca e Marco Camastra, insieme ai Cori del Ponente Ligure.

Giovedì 23 luglio, nella nuova location della Chiesa di San Giovanni Battista, sarà la volta de La Musica Miracolosa, un appuntamento che vedrà protagonista il pianista Francesco Nicolosi accompagnato dalla voce narrante di Stefano Valanzuolo.

Mercoledì 29 luglio, presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, andrà in scena San Francesco Aulente Flore, con la partecipazione della Zero Emission Baroque Orchestra.

Domenica 2 agosto, alle ore 5.45, il pubblico potrà vivere uno degli appuntamenti più suggestivi della rassegna: il Concerto all’Alba – Armonia all’Alba, ospitato al Molo Thor Heyerdahl. Ad accompagnare il sorgere del sole saranno le sonorità dei Brass & Abbrass, in un incontro tra musica e atmosfera unica del paesaggio.

Martedì 18 agosto, ancora nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, il programma proseguirà con Magnificat e Mottetti del ’600 Europeo, interpretati dal Lunaensemble e dai Cantori di Roma, sotto la direzione di Vincenzo Di Betta.

Accanto agli appuntamenti di musica classica, EMA 2026 proporrà anche due sezioni dedicate al jazz e al blues. Per EMA Jazz, lunedì 10 agosto in Piazza Santa Rita si esibiranno gli UJIG Live, mentre martedì 11 agosto sarà protagonista il Tributo a Wayne Shorter con gli Shorter Footprints Quintet.

La sezione EMA Blues si concluderà mercoledì 26 agosto a Palazzo Tagliaferro con Syria – “Bellissime”.

Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 21.30, ad eccezione del Concerto all’Alba, in programma alle ore 5.45.